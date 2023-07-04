أخبار الهلال اليوم | نهاية رحلة الشلهوب وجورج جيسوس يفجر مفاجآت حول عودته للزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الرابع من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

رسميًا | الشباب يعلن التعاقد مع محارب الهلال

أعلن نادي الشباب، عن أولى صفقاته الصيفية بشكل رسمي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

فيديو | "ضربه ووصفه بالأحمق" .. رد فعل جورج جيسوس بعد رؤية نجم الهلال مجددًا

الجميع كان ينتظر اللقاء الأول للمدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، مع النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، جناح نادي الهلال، داخل قلعة الزعيم. (طالع التفاصيل)

نهاية رحلة لم تتخط عامين .. محمد الشلهوب يقرر الابتعاد عن الهلال

بينما استمرت رحلة محمد الشلهوب كلاعب محترف في صفوف الفريق الأول للهلال السعودي لأكثر من 12 عامًا، لم تتخط رحلته التدريبية معه حد العامين. (طالع التفاصيل)

الاتحاد يزعج الهلال .. عرض ضخم لضم نجم الأهلي وشرط وحيد لإتمام الصفقة!

يعمل مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، على حسم صفقة دفاعية كبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

"رسالة ملكة الجمال والغيرة من كريستيانو رونالدو".. 8 أسباب قد تجعل ليونيل ميسي يعود نادمًا إلى الهلال

أحيانًا يتخذ الإنسان قرارًا ما في حياته، سواء المهنية أو الاجتماعية، ثم يندم عليه بعد ذلك، ويتمنى أن يعود به الزمن إلى الوراء، حتى يغيّره.

هذا الأمر يتوقع الكثيرون أن يحدث مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي أدهش العالم أجمع، بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

بعد تراجعه وترحيبه بالرحيل .. الهلال والأهلي في سباق للتوقيع مع نجم برشلونة

التنافس بين أندية دوري روشن السعودي حول النجوم القادمين من أوروبا أصبح شرسًا في الأسابيع الأخيرة، وهو ما أدى لتدخل صندوق الاستثمارات لضبط هذا الأمر.

ذلك لم يمنع الهلال والأهلي من الدخول في منافسة شرسة للفوز بخدمات نجم وسط برشلونة الذي يبدو قريبًا من الرحيل. (طالع التفاصيل)

جيسوس يكشف مفاجآت مدوية .. مفاوضاته مع المنتخب السعودي ودور الوزير في تعاقده مع الهلال

كشف جورج جيسوس المدير الفني الجديد للهلال كواليس وأسرار مفاوضاته مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني قبل أن يُوقع عقدًا لمدة موسم واحد مع الفريق العاصمي. (طالع التفاصيل)

الاتفاق يُنافس الهلال على هدفه الإسباني ويسعى خلف "كابوس" برشلونة

أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن الاتفاق بدأ تحركاته الجدية في سوق الانتقالات الصيفي عقب تعاقده مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد لقيادته الفريق في الموسم القادم. (طالع التفاصيل)

"الأولوية لصالح الهلال" .. صندوق الاستثمار يمنع انتقال هذا اللاعب للنصر!

يبدو أن صندوق الاستثمار السعودي، سيقف عقبة كبرى، أمام انتقال أحد النجوم العالميين، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

مشاغب الهلال ومقاتل الاتحاد وثنائي الأهلي .. 8 نجوم رحيلهم يعني الندم!

لا يعلم أحد أيهم ستطوله ثورة الصفقات الصيفية في دوري روشن السعودي، لكن مؤكد أنها ستطيح بالكثيرين من فرقهم. (طالع التفاصيل)

"6 أضعاف راتبه الحالي" .. نجم فلامنجو يرد على إغراءات الهلال وجيسوس

حسم أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة لقدم بنادي فلامنجو البرازيلي، قراره من عرض الهلال؛ لـ"ضمه" خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

رسالة قاسية للجمهور السعودي .. "أنتم بخلاء ولا يحق لكم المطالبة بصفقات عالمية!"

طمع جماهير الرباعي الكبير في السعودية؛ الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي، في المزيد من اللاعبين العالميين، أغضب البعض، متهمًا الجماهير بالبخل وعدم دعم الأندية. (طالع التفاصيل)