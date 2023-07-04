الاتحاد يزعج الهلال .. عرض ضخم لضم نجم الأهلي وشرط وحيد لإتمام الصفقة!

هل ينجح الاتحاد في خطف اللاعب بهذا المبلغ الضخم؟!

يعمل مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، على حسم صفقة دفاعية كبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الاتحاد تعاقد مع 3 صفقات رسمية - حتى الآن -، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وهم: الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا".

وفي هذا السياق.. أكد وائل الإمام، عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي المصري، على أن العميد الاتحادي، يضع عينه على لاعب مهم جدًا، في صفوف القلعة الحمراء.

وكشف الإمام عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن هذا اللاعب؛ هو قلب الدفاع الدولي محمد عبد المنعم؛ حيث قدّم نادي الاتحاد، عرضًا لاستعارته لمدة موسم رياضي واحد فقط، مقابل 2.5 مليون دولار.

وتوقع عضو الجمعية العمومية، رفض الأهلي، الاستغناء عن عبد المنعم، مهما كانت الإغراءات المالية؛ خاصة أن الاتحاد، أحد منافسي القلعة الحمراء، في بطولة كأس العالم للأندية القادمة.

ومن ناحيته.. أشار الإعلامي الرياضي سيف زاهر، إلى أن رغبة المدافع الدولي الشاب؛ هي الاحتراف في أوروبا؛ حيث قال: "لن أترك الأهلي، إلا للذهاب إلى القارة العجوز".

لكن وعلى الرغم من ذلك، أوضح زاهر عبر برنامجه "ملعب ONTime"، أن التطور الهائل في دوري روشن السعودي للمحترفين، وجلبه لأكبر نجوم العالم، غيّر من وجهة نظر محمد عبد المنعم، الذي ترك أمر رحيله إلى المملكة، للإدارة الأهلاوية.

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن إدارة الأهلي من ناحيتها، تتمسك ببقاء عبد المنعم مع الفريق، إلا أن عرض ضخم يصل إلى 7 أو 8 ملايين دولار، قد يجعلها تفكر في الاستغناء عنه.

جدير بالذكر أن اسم مدافع الأهلي المصري، ارتبط كذلك بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قبل تدخل الاتحاد في الصفقة.