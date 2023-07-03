"الأولوية لصالح الهلال" .. صندوق الاستثمار يمنع انتقال هذا اللاعب للنصر!

مفاجأة سارة من صندوق الاستثمار السعودي إلى الهلال

يبدو أن صندوق الاستثمار السعودي، سيقف عقبة كبرى، أمام انتقال أحد النجوم العالميين، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

صندوق الاستثمار استحوذ على 75% من أسهم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي؛ كخطوة أولى لخصخصة الأندية، في المملكة العربية السعودية.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود، اتخذ صندوق الاستثمار، قرارًا جديدًا؛ لتنظيم عملية التعاقد مع النجوم العالميين، بين الأندية الأربعة.

وكتب أباعود عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نظرًا لقيام بعض الأندية التابعة لصندوق الاستثمار، في مزايدات مع بعضها، في مفاوضات اللاعبين الأجانب.. وتنظيمًا لذلك؛ تم الطلب من الأندية، أن يكون التفاوض عن طريق الصندوق مباشرة، بعد أن يتم اختيار اللاعب المطلوب".

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أنه بناءًا على هذا القرار الجديد؛ ستكون الأولوية لنادي الهلال، في التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، حال وافق اللاعب على القدوم إلى المملكة؛ باعتباره أول من طلبه.

جدير بالذكر أن نادي النصر، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، دخل بقوة في صفقة سيلفا، خلال الساعات الماضية، في محاولة للتعاقد معه بالصيف الحالي.