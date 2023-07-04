بعد تراجعه وترحيبه بالرحيل .. الهلال والأهلي في سباق للتوقيع مع نجم برشلونة

صفقة قوية جديدة في الطريق لدوري روشن السعودي

التنافس بين أندية دوري روشن السعودي حول النجوم القادمين من أوروبا أصبح شرسًا في الأسابيع الأخيرة، وهو ما أدى لتدخل صندوق الاستثمارات لضبط هذا الأمر.

ذلك لم يمنع الهلال والأهلي من الدخول في منافسة شرسة للفوز بخدمات الإيفواري فرانك كيسييه نجم وسط برشلونة الذي يبدو قريبًا من الرحيل.

كيسييه انضم للبارسا في صفقة مجانية الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع ميلان، ولكنه لم يلعب كثيرًا، وفيما كان يُعول على وضع أفضل الموسم القادم أبلغ خلال اجتماعه الأخير مع الإدارة أن الأمر سيكون أصعب في ظل التعاقد مع إلكاي جوندوجان وقُرب ضم أوريول روميرو.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أشارت إلى أن هذا الوضع أجبر كيسييه على إعادة التفكير مجددًا في الرحيل عن البارسا والانتقال لدوري روشن السعودي تحديدًا، خاصة حال وصلت عروض مغرية ماليًا.

الصحيفة أوضحت أن الهلال كان قد أبدى اهتمامه بضم كيسييه قبل عدة أسابيع، كما أن هناك عروضًا من ألمانيا وإنجلترا، فيما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن الأهلي يُراقب وضع اللاعب جيدًا في كامب نو ومستعد للانقضاض عليه حال كانت الفرصة سانحة.