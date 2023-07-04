الاتفاق يُنافس الهلال على هدفه الإسباني ويسعى خلف "كابوس" برشلونة

الاتفاق تعاقد مؤخرًا مع ستيفن جيرارد

أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن الاتفاق بدأ تحركاته الجدية في سوق الانتقالات الصيفي عقب تعاقده مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد لقيادته الفريق في الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيرارد طلب من الإدارة الاتفاقية التعاقد مع لاعبين، الأول هو ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد المطلوب في الهلال بجانب عدد من الأندية الأوروبية وأبرزها ميلان وروما.

اللاعب الثاني هو فيليب كوتينيو لاعب أستون فيلا الذي كان في يوم ما بمثابة الكابوس لنادي برشلونة، إذ ضمه الفريق في يناير 2018 في ذروة تألقه مع ليفربول مقابل 135 مليون يورو لكنه لم يُقدم المستوى المطلوب وقضى جل فترته في البارسا معارًا لبايرن ميونخ والفيلانس، قبل أن يشتريه الأخير نهائيًا برغبة من جيرارد.

الاتفاق يُنافس كذلك النصر والأهلي على التعاقد مع ساديو ماني نجم بايرن ميونخ، فيما وصله عرضًا من الاتحاد لضم نجم وسطه علي هزازي.

يُشار إلى أن النجم البرازيلي مرتبط مع ناديه الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2026.