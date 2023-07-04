نهاية رحلة لم تتخط عامين .. محمد الشلهوب يقرر الابتعاد عن الهلال

بدأت مسيرته في ديسمبر 2021م وانتهت في يوليو 2023م

بينما استمرت رحلة محمد الشلهوب كلاعب محترف في صفوف الفريق الأول للهلال السعودي لأكثر من 12 عامًا، لم تتخط رحلته التدريبية معه حد العامين.

صاحب الـ42 عامًا كان قد أعلن تعليق حذائه رسميًا في عام 2020م، ليبدأ بعدها بعام تقريبًا مهمته مع فرق الناشئين في القلعة الزرقاء، حتى وصل لمنصب المدير الفني لفريق تحت 17 عامًا.

لكن وفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإن الشلهوب تقدم باستقالته من منصبه، بداعي ظروف شخصية، وقوبلت بالموافقة من الإدارة المشرفة على فئات الهلال السنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة قررت تكليف المدرب الوطني تركي الشايع خلفًا للشلهوب، وعبد العزيز الخثران مساعدًا له.

يذكر أن الشلهوب كان قد حقق عديد البطولات مع الهلال كلاعب، منها لقبي دوري الأبطال، وثمانية ألقاب دوري سعودي، بخلاف 11 كأس ولي العهد، وثلاثة كأس الملك، ولقبي كأس السوبر السعودي.