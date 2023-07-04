فيديو | "ضربه ووصفه بالأحمق" .. رد فعل جورج جيسوس بعد رؤية نجم الهلال مجددًا

ماذا حدث بين جورج جيسوس وميشايل ديلجادو بعد اللقاء مجددًا في الهلال؟!

الجميع كان ينتظر اللقاء الأول للمدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، مع النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، جناح نادي الهلال، داخل قلعة الزعيم.

جيسوس عاد إلى الهلال رسميًا، ولمدة موسم رياضي واحد حتى 30 يونيو 2024؛ بعد فترة ولايته الأولى في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019.

وبعودته إلى الزعيم.. اجتمع المدير الفني البرتغالي مع ميشايل مجددًا؛ حيث عملا معًا "سابقًا" في نادي فلامنجو البرازيلي؛ ووقتها صفع جيسوس اللاعب، ووصفه بـ"الأحمق"؛ بسبب لعبه الفردي وعدم التزامه بالتعليمات داخل المستطيل الأخضر.

وفي هذا السياق.. انتشر مقطع فيديو، لأول لقاء بين جورج جيسوس والنجم البرازيلي، داخل قلعة الزعيم؛ حيث قاما بتبادل الضحكات، واحتضان بعضهما البعض.

وظهر في هذا المقطع، مزاح المدير الفني البرتغالي المخضرم مع ميشايل ديلجادو؛ بشأن ما يرتديه اللاعب في قدمه؛ وهو ما يؤكد على انتهاء الأزمة بينهما.