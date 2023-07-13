أخبار الهلال اليوم | "صفقة سافيتش لم تحسم" .. وماتيوس بيريرا يساوم النادي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق الـ13 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق "الـ13 من يوليو 2023م"، وما يدور حول الفريق.

رئيس لاتسيو يفضح الهلال رغم الإعلان الرسمي .. "صفقة سافيتش لم تحسم حتى الآن"

فجّر كلاوديو لوتيتو، رئيس لاتسيو الإيطالي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن صفقة انتقال النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الهلال (طالع التفاصيل).

لعب في الهلال والنصر .. الاتحاد ينافس الأهلي على "جوهرة السعودية" الجديدة

دخل الاتحاد والأهلي، في منافسة شرسة خلال الساعات القليلة الماضية، على أحد أبرز المواهب الشابة في الملاعب السعودية؛ لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

"ترك المجد للعب في الصحراء" .. أسطورة ألمانيا يهاجم سافيتش بسبب الهلال

هاجم الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزه، النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ بعد انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بشكل رسمي (طالع التفاصيل).

لتجنب غضب تشافي.. برشلونة يهدد الهلال بخطف صفقته العالمية!

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن تطورات في مستقبل نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا، الذي كان يقترب من الانتقال للدوري السعودي هذا الصيف (طالع التفاصيل).

يساوم إدارة بن نافل .. لاعب الهلال "إما التسجيل أو الحصول على أمواله كاملة"

دخل أحد نجوم الهلال، في مساومة مع مجلس إدارة النادي، برئاسة فهد بن نافل، بالتزامن مع الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

رد نهائي .. فولهام يخبر الهلال بموقفه من بيع ميتروفيتش

حسم نادي فولهام الإنجليزي، قراره النهائي من عرض الهلال؛ للتعاقد مع المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

"اللوبي الأزرق يحكم" .. طلب عاجل بالتحقيق في أكبر مؤامرة ضد النصر!

"النصر يتعرض لمؤامرة من اللوبي الأزرق".. هكذا يقول عدد من الإعلاميين المنتمين إلى نادي النصر، وجماهير الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

رسالة عاطفية .. هذا الفريق في قلب سافيتش رغم الانتقال إلى الهلال!

وجّه النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، رسالة عاطفية إلى فريقه السابق لاتسيو الإيطالي؛ بعد ساعات قليلة من الانتقال رسميًا، إلى نادي الهلال (طالع التفاصيل).

ضربة مزدوجة للهلال .. الاتحاد يتفاوض مع الشباب على صفقة تبادلية ضخمة

دخل نادي الاتحاد، في مفاوضات مكثفة مع الشباب؛ لحسم صفقة تبادلية ضخمة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"أحدهما كان حلمًا للهلال" .. كاسترو يطلب ثنائي الدوري البرازيلي في النصر

بطلب شخصي من المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، يحاول نادي النصر، التعاقد مع اثنين من أبرز نجوم الدوري البرازيلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

بعد كوييار .. هلالي جديد إلى الشباب قريبًا

يبدو أن نادي الشباب، سيصبح وجهة لأبرز نجوم الهلال، الذين سيرحلون عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).