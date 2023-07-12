لتجنب غضب تشافي.. برشلونة يهدد الهلال بخطف صفقته العالمية!

هل ينجح برشلونة في خطف صفقة الهلال السعودي؟

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن تطورات في مستقبل نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا، الذي كان يقترب من الانتقال للدوري السعودي هذا الصيف.

ومن المقرر حسم مصير نجم مانشستر سيتي خلال الساعات القادمة سواء بالاستمرار مع فريقه أو الرحيل.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” يحاول فريق برشلونة ضم برناردو سيلفا، هذا الصيف بطلب من تشافي هيرنانديز مدرب الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تعلم صعوبة حصولهم على خدمات سيلفا، ولكن يريدون المحاولة لتجنب غضب تشافي.

وأكدت تقارير صحفية سابقة، أن رغبة سيلفا هو الانضمام لفريق برشلونة، وحاول كثيرًا تحقيق ذلك ولكن فشلت محاولاته، ولا يمانع مانشستر سيتي رحيل اللاعب ولكن وفقًا لشروط خاصة.

وكان نادي الهلال السعودي قريبًا من ضم نجم مانشستر سيتي هذا الصيف، ووصلت المفاوضات للمراحل النهائية وفقًا للتقارير الصحفية.