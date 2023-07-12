رد نهائي .. فولهام يخبر الهلال بموقفه من بيع ميتروفيتش

رد حاسم في انتقال ميتروفيتش إلى نادي الهلال!

حسم نادي فولهام الإنجليزي، قراره النهائي من عرض الهلال؛ للتعاقد مع المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال قدّم عرضًا إلى فولهام، خلال الساعات القليلة الماضية؛ لشراء المدة المتبقية من عقد ميتروفيتش، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة "بي بي سي"، رفض النادي الإنجليزي، التخلي عن المهاجم الصربي البالغ من العمر 28 سنة، إلى الزعيم الهلالي.

وكشفت الشبكة البريطانية، عن أن مسؤولي فولهام، أبلغوا مجلس إدارة نادي الهلال، أن ميتروفيتش ليس للبيع، في الصيف الحالي، مهما كان المبلغ المعروض.

ميتروفيتش وهو الهداف التاريخي لمنتخب صربيا، يلعب في صفوف نادي فولهام منذ يناير 2018؛ مسجلًا 111 هدفًا وصانعًا 25 آخرين، خلال 205 مباريات رسمية.