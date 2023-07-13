هل يتعرض نادي النصر لمؤامرة بالفعل؟!

"النصر يتعرض لمؤامرة من اللوبي الأزرق".. هكذا يقول عدد من الإعلاميين المنتمين إلى نادي النصر، وجماهير الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

لم يحسم النصر، سوى صفقة واحدة فقط في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ بالتعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من صفوف نادي إنتر الإيطالي.

وفي هذا السياق.. قال الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح: "شلة متعصبين زُرق.. يديرون المشهد ويكرهون النصر".

وأضاف الفريح عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اللوبي الأزرق يحتاج إلى قرارات قوية؛ لإيقاف انحيازهم، وكراهيتهم للنصر"؛ على حد وصفه.

وطالب الإعلامي الرياضي، بفتح تحقيق عاجل، في ما اعتبره مؤامرة تحاك ضد قلعة العالمي؛ دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن بعض الإعلاميين المنتمين للنصر، أكدوا أن الميزانية المرصودة لدعم الفريق، في الميركاتو الصيفي الحالي "قليلة"؛ بسبب رواتب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى العالمي، في الميركاتو الشتوي الماضي.