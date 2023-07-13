يساوم إدارة بن نافل .. لاعب الهلال "إما التسجيل أو الحصول على أمواله كاملة"

مساومة خطيرة من نجم نادي الهلال

دخل أحد نجوم الهلال، في مساومة مع مجلس إدارة النادي، برئاسة فهد بن نافل، بالتزامن مع الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال يقدّم ميركاتو صيفي أكثر من جيد، على الرغم من عدم التعاقد مع نجم "سوبر"؛ حيث تم التوقيع مع الثلاثي السنغالي خاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ووفقًا لشبكة قنوات "الكأس"، رفض النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا، طلب الإدارة الهلالية، بخروجه من الفريق الأول في الصيف الحالي؛ على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وكشفت عن أن بيريرا، خير مسؤولي الهلال، بين تسجيله في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024، أو منحه كامل القيمة المالية للسنوات المتبقية في عقده، للرحيل.

بيريرا البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى الزعيم الهلالي، في صيف عام 2021، قادمًا من صفوف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام العالمية، بـ90 مليون ريال سعودي تقريبًا.

وخاض النجم البرازيلي، الذي يرتبط بعقد مع الهلال حتى يونيو 2026، 42 مباراة رسمية مع الفريق الأزرق في مختلف البطولات، مسجلًا 3 أهداف وصانعًا 15 آخرين، قبل الخروج معارًا إلى الوحدة الإماراتي، في الشتاء الماضي، ولمدة 6 أشهر فقط.