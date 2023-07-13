"ترك المجد للعب في الصحراء" .. أسطورة ألمانيا يهاجم سافيتش بسبب الهلال

هجوم عنيف على سافيتش بعد الانتقال إلى الهلال!

هاجم الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزه، النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ بعد انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بشكل رسمي.

الهلال أعلن مساء الأربعاء، التعاقد مع سافيتش البالغ من العمر 28 سنة، قادمًا من صفوف نادي لاتسيو الإيطالي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ42 مليون يورو تقريبًا.

وقال كلوزه في تصريحات لموقع "ilmessaggero": "أزعجني انتقال سافيتش إلى الهلال.. أنه لاعب محترف، رحل عن المسابقات الحقيقية التي تسمح له بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا؛ من أجل المال فقط".

واعتبر الأسطورة الألمانية، أن النجم الصربي، غامر بمسيرته المهنية؛ حيث كان أفضل خيار له، هو الانتقال إلى أحد الدوريات العالمية الكبرى، بدلًا من اللعب في الصحراء؛ على حد قوله.

وأضاف ميروسلاف كلوزه: "أنا لم ألعب أبدًا من أجل المال.. كان هدفي دائمًا؛ هو الفوز بالألقاب والبطولات، في البطولات الأوروبية الكبرى، والتي تعتبر الأهم في كرة القدم".

وأوضح كلوزه، أنه عندما غادر ألمانيا، اختار الانضمام إلى لاتسيو؛ من أجل تعلم لغة جديدة تفيد أولاده في المستقبل، ولأن هذا الفريق كان الخيار الأمثل له، من الناحية الرياضية.

جدير بالذكر أن كلوزه، مثّل نادي لاتسيو الإيطالي، لمدة 5 سنوات كاملة من 2011 إلى 2016؛ حيث تزامل مع سافيتش، في موسمه الأخير قبل الاعتزال.