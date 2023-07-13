لعب في الهلال والنصر .. الاتحاد ينافس الأهلي على "جوهرة السعودية" الجديدة

من يفوز بجوهرة السعودية الجديدة؟!

دخل الاتحاد والأهلي، في منافسة شرسة خلال الساعات القليلة الماضية، على أحد أبرز المواهب الشابة في الملاعب السعودية؛ لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

الاتحاد حسم 4 صفقات رسمية في الصيف الحالي؛ أبرزهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بينما ضم الأهلي، 3 لاعبين محليين، بالإضافة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، قدّم الراقي، عرضًا رسميًا إلى نادي الرياض؛ للتعاقد مع مدافعه محمد الشويرخ، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وكشفت الصحيفة، عن أن إدارة نادي الرياض، رفضت العرض الأهلاوي الأول، مطالبة بزيادة القيمة المالية للصفقة، من أجل الموافقة على التخلي عن اللاعب؛ حيث يُنتظر استئناف المفاوضات، في الساعات القادمة.

ومن ناحيته.. دخل نادي الاتحاد بقوة في الصفقة؛ حيث عرض في البداية، التعاقد مع الشويرخ لمدة موسم على سبيل الإعارة، مقابل الاستغناء عن عبد العزيز البيشي إلى الرياض، في نفس المدة.

وأشارت الصحيفة، إلى رفض إدارة الفريق العاصمي، هذا العرض؛ لينتقل البيشي بعدها إلى ضمك رسميًا، ويقدّم الاتحاد من ناحيته، عرضًا آخر؛ وهذه المرة لشراء عقد الشويرخ، بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن المدافع الشاب، مثّل الفئات السنية لناديي الهلال والنصر، قبل الانتقال إلى الرياض، الذي برز معه بقوة، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، بمسابقة دوري يلو للدرجة الأولى.