أخبار الهلال اليوم | انقلاب الجمهور على علي البليهي، وتصرف غريب من سالم الدوسري مع ياسين بونو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 24 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 24 نوفمبر 2024.

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الأهلي سخر من سقوط الهلال أمام الخليج

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نقاش ساخن في حلقة الأمس من "أكشن مع وليد" بسبب سلسلة "اللا هزيمة" للأهلي والهلال..

التورنيدو صاحب واحدة من أغرب لقطات ليلة هزيمة الهلال..

جمهور الزعيم قرر وضع نجمه تحت المقصلة!

الخليج أحدث المفاجأة وأسقط الهلال..

التورنيدو عاد رغم تصريحات طبيب الهلال عن مدة غيابه!

GOAL

الأهلي يسخر من الهلال بعد الهزيمة من الخليج

الاتحاد يفقد أهم أسلحته الهجومية قبل صدامي النصر والهلال بالدوري والكأس

المدرب اليوناني يكشف عما قاله للاعبيه بين الشوطين

الهلال يسقط في فخ الخسارة بثلاثية الخليج..

الخليج يفجر مفاجأة الموسم بالفوز على الهلال..

شاهد كيف احتفل نجم الخليج

الهلال سقط في فخ الهزيمة أمام الخليج

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد السد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....