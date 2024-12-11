أخبار الهلال اليوم | نتائج اجتماع القمة حول سوق الانتقالات، وموقف فينيسيوس من الانضمام للزعيم

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 11 ديسمبر 2024.
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فيديو | الجمهور يضع محمد صلاح وزميله على رأس المطلوبين لدعم الهلال قبل مونديال الأندية
الهلال سيشارك في كأس العالم للأندية وجمهوره يُطالب بالدعم
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ليس فينيسيوس أو مودريتش .. نادٍ سعودي يتحرك لضم نجم ريال مدريد في يناير!
اسم مفاجئ من الفريق الإسباني يظهر في أجندة دوري روشن
"هذا موقف الهلال" .. كريستيانو رونالدو قد يتواجد في كأس العالم للأندية 2025!
النصر لن يلعب في مونديال الأندية!
"مصادر التمويل ورفض جيسوس لهذا الأمر في الصفقات!" .. نتائج "اجتماع القمة" داخل الهلال
الهلال يستعد للمشاركة المونديالية الرابعة..
ليس كأس العالم 2034 فقط .. "فيفا" يجهز مفاجأة كبرى للسعودية!
يوم تاريخي منتظر في المملكة العربية السعودية..
"هذه هي القصة!" .. وكيل فينيسيوس يتحدث عن موقف نجم ريال مدريد من الانتقال إلى الهلال
اللاعب ارتبط اسمه بالنادي الأهلي السعودي في وقتٍ سابق أيضًا..
"كمّل لعب على الدانسفلور في ساوندستورم 24
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"نحسن إليهم ويسيئون إلينا!" .. صورة ستيف كالزادا "البدائية" تشعل غضب نجم الهلال السابق
يحقق النجاحات مع الهلال ولكنه يثير الجدل دائمًا..
فريق واحد استطاع الاقتراب منه .. الاتحاد طرف 4 مباريات من الـ5 الأعلى حضورًا جماهيريًا في دوري روشن
جمهور العميد هو الرقم الصعب في الدوري السعودي