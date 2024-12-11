ليس فينيسيوس أو مودريتش .. نادٍ سعودي يتحرك لضم نجم ريال مدريد في يناير!

اسم مفاجئ من الفريق الإسباني يظهر في أجندة دوري روشن

يترقب العالم الكروي تحركات أندية دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، حيث تظهر عدة أسماء مهمة في أجندة الأندية السعودية.

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المصادر المتابعة تتحدث عن استهداف نجمي ريال مدريد، لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور، خلال يناير القادم، لكن الصحفي العامل في صحيفة ماركا، خوسيه فيليكس دياز، أوضح خلال تصريحات مع برنامج "دورينا غير" أن هناك نجمًا ثالثًا من النادي الملكي مطلوب في الدوري السعودي.

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دياز أشار إلى أن أحد أندية دوري روشن سيتحرك خلال الشهر القادم للتعاقد مع تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، وذلك في مفاجأة كبيرة، حيث يُعد النجم البلجيكي أحد العناصر الرئيسية في تشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي.

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الحارس المرتبط مع ريال مدريد بعقد يمتد حتى صيف 2026 لعب 18 مباراة معه في جميع بطولات الموسم الجاري، ولم يغب عن اللعب سوى للإصابة.

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يُشار إلى أن الدوري السعودي بات يضم كوكبة من النجوم الذين كانوا ينشطون في أفضل أندية أوروبا، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز وساديو ماني.