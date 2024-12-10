"نحسن إليهم ويسيئون إلينا!" .. صورة ستيف كالزادا "البدائية" تشعل غضب نجم الهلال السابق

يحقق النجاحات مع الهلال ولكنه يثير الجدل دائمًا..

أشعل الإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، "غضب" أحد النجوم السابقين للفريق الأول لكرة القدم.

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كالزادا دائمًا ما يثير الجدل في الأوساط الرياضية السعودية عامة، وبين جماهير الفريق الهلالي خاصة؛ وذلك بسبب الصور التي يلتقطها لنفسه، وينشرها عبر حساباته الرسمية المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

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آخر هذه الصور، تلك التي أظهرته في منطقة بدائية سيئة بالعاصمة السعودية "الرياض"؛ وهو ما تفاعل معه فيصل أبوثنين، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سابقًا.

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أبوثنين كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء؛ تعليقًا على صورة كالزادا الجديدة: "الرياض مدينة عالمية ومتطورة، وفي طريق التميّز على مستوى العالم".

وأضاف نجم الهلال السابق "مقللًا" من الرئيس التنفيذي الإسباني: "عندما نزيح كفاءة سعودية متخصصة، ونحضر أجنبي بدلًا منه، ويلتقط هذه الصورة البدائية السيئة، وينشرها في حسابه؛ فهو ينقل صورة غير حضارية وغير حقيقية، عن واقع مدينتنا الجميلة".

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واختتم فيصل أبوثنين، تغريدته "الغاضبة" من ستيف كالزادا؛ بالقول: "نحسن إليهم ويسيئون إلينا!!"؛ في إشارة إلى معاملة السعودية الجيدة، للمسؤولين الأجانب في الأندية المختلفة، ومنحهم رواتب ضخمة، مقابل مردود قليل منهم، سواء في عملهم أو الترويج للمملكة.

جدير بالذكر أن كالزادا تولى منصبه في الهلال، مطلع الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ حيث ركز على الجوانب الاستثمارية والإدارية، مع إعطاء فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الشركة "غير الربحية"، صلاحيات كبيرة في الجانب الرياضي؛ على حد قوله.