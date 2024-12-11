فيديو | الجمهور يضع محمد صلاح وزميله على رأس المطلوبين لدعم الهلال قبل مونديال الأندية

الهلال سيشارك في كأس العالم للأندية وجمهوره يُطالب بالدعم

وضع جمهور الهلال النجم المصري، محمد صلاح، على رأس المطلوبين لدعم الفريق خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في أمريكا الصيف القادم.

الهلال يضم بالفعل 9 أجانب بجانب البرازيلي نيمار غير المقيد في القائمة المحلية، ولكن جمهوره يرى وجوب ضم عدد من الأسماء الكبيرة لضمان تقديم أداء ونتائج قوية في مونديال الأندية، خاصة أن القرعة أوقعت الفريق في مجموعة ليست سهلة تضم بجانبه ريال مدريد وريد بول سالزبورج وباتشوكا.

برنامج "أكشن مع وليد" عرض مقطع فيديو استعرض خلاله آراء الهلاليين في الأسماء المطلوبة لدعم الفريق قبل التوجه إلى أمريكا، فأجمع المشجعون على ضم صلاح وكذلك زميله في ليفربول، فيرجيل فان دايك، خاصة أن عقد الثنائي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يُجدد بعد.

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كانت التقارير الأخيرة الواردة من إنجلترا قد أكدت توصل صلاح لاتفاق مع ليفربول على تجديد العقد بينهما لمدة موسمين قادمين، فيما لم يطرأ أي جديد في ملعب المدافع الهولندي.

يُشار إلى أن كأس العالم للأندية 2025 سيُقام في أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.