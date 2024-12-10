"مصادر التمويل ورفض جيسوس لهذا الأمر في الصفقات!" .. نتائج "اجتماع القمة" داخل الهلال استعدادًا للمشاركة المونديالية

الهلال يستعد للمشاركة المونديالية الرابعة..

عقد نادي الهلال السعودي، اجتماعًا إداريًا وفنيًا كبيرًا، يوم أمس الثلاثاء؛ لدراسة استعدادات مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها.

الهلال يُشارك في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ حيث أسفرت القرعة عن وقوع الفريق الأزرق في "المجموعة الثامنة"، مع كلٍ من "العملاق الإسباني ريال مدريد، ريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي".

ووفقًا للإعلامي الرياضي وليد الفرج، "رفض" البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، إحداث تغييرات كبيرة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، صيف العام القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الفراج كشف عبر برنامجه "أكشن مع وليد" مساء يوم الثلاثاء، عن أن جيسوس أبلغ إدارة الزعيم الهلالي، بأن إجراء تغييرات كبيرة في صفوف الفريق الأول؛ من شأنه أن يضر الزعيم فنيًا، ولن يفيده كما يتوقع البعض.

وأوضح الإعلامي الرياضي أنه بناء على رغبة المدير الفني البرتغالي؛ قررت الإدارة الهلالية التعاقد مع "صفقتين أو ثلاثة" فقط، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025؛ حيث ستختار أسماء عالمية كبيرة.

وأشار وليد الفراج إلى أن الصفقات الثلاثة، ستكلف خزينة الهلال "مبالغ مالية ضخمة" للغاية؛ لذلك.. تم مناقشة مصادر التمويل المحتملة، خلال اجتماع القمة داخل النادي.

وأعلن الفراج عن "3 مصادر" لتمويل صفقات الهلال، قبل المونديال؛ وهي: "عضو الشرف الذهبي بالنادي الأمير الوليد بن طلال، الشركات الراعية الحالية"، إلى جانب التوقيع مع شركة راعية كبيرة، تكون مسؤولة عن توفير أموال التعاقد مع النجوم الثلاث، فقط.

وأكد الفراج أن هناك رغبة كبيرة من مسؤولي الهلال، على تقديم بطولة عالمية تاريخية؛ وذلك في أول نسخة بـ"النظام الجديد"، والتي تشهد مشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.

جدير بالذكر أن هذه رابع مشاركة للهلال في كأس العالم للأندية، بعد "2019، 2021 و2022"؛ حيث كانت النسخة الأخيرة التي ظهر فيها هي الأنجح على الإطلاق؛ عندما حل وصيفًا للعملاق الإسباني ريال مدريد، وذلك بعد الخسارة أمامه (3-5) في المباراة النهائية.