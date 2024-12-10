فريق واحد استطاع الاقتراب منه .. الاتحاد طرف 4 مباريات من الـ5 الأعلى حضورًا جماهيريًا في دوري روشن

جمهور العميد هو الرقم الصعب في الدوري السعودي

كشف برنامج "أكشن مع وليد" عن المباريات الخمسة الأكثر حضورًا جماهيريًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وقد تواجد الاتحاد في 4 منها!

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جمهور الاتحاد هو الرقم الصعب في معادلة الحضور الجماهيري في الدوري السعودي، ليس هذا الموسم فقط بل منذ سنوات، بل حتى في أسوأ مواسمه كان الفريق يتمتع بحضور كثيف في مدرجاته، سواء في المباريات داخل أم خارج جدة.

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العميد تواجد طرفًا في 4 مباريات من الـ5، فيما تواجد كلًا من الهلال والنصر والقادسية والوحدة مرة واحدة، وكان الأهلي هو الوحيد الذي استطاع الاقتراب من الاتحاد بتواجده مرتين.

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المباراة الأكثر حضورًا كانت قمة الاتحاد والنصر بتواجد نحو 55 ألف مشاهد، ومن ثم كلاسيكو الأهلي والهلال بـ53 ألف مشاهد تقريبًا، وبعدهما ديربي جدة بـ52 و500 مشجع تقريبًا، وأخيرًا مباراتي الاتحاد أمام الوحدة ثم القادسية بـ49 و35 ألف مشجع تقريبًا على الترتيب.

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يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال في المركز الثاني، فيما يتواجد الأهلي خامسًا بـ23 نقطة.