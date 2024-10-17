أخبار الهلال اليوم | رد سالم الدوسري على منتقديه، وموقف جورج جيسوس من تدريب المنتخب السعودي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 17 أكتوبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
فيديو | "مرة أخرى" .. نيمار دا سيلفا يسخر من علي البليهي بعد تكرار الفوز عليه بتدريبات الهلال
شاهد ما فعله نيمار مع علي البليهي في تدريبات الهلال
الموضوع يُستكمل بالأسفل
"الهلال حرم من حقه" .. قرار حاسم من مركز التحكيم بشأن نظامه الأساسي وقواعده الإجرائية
لجنة التحكيم تتخذ قرارًا حاسمًا
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025..
خاص | اتحاد الكرة السعودي يرد .. حقيقة الاتفاق مع عموتة لـ"خلافة" مانشيني وموقف جيسوس والمحمدي
ترقب كبير في الشارع الرياضي السعودي..
طقم الذكرى وحفل غنائي .. الهلال يكشف عن تفاصيل احتفال الـ3 أيام بذكرى تأسيسه
تعرف على تفاصيل حفل الهلال بذكرى التأسيس
فيديو | بعد مطالبات اعتزاله الدولي .. سالم الدوسري يرد على منتقديه بـ"طريقته الخاصة"!
اللاعب يعيش الفترة الأصعب مع منتخب السعودية..
الهلال يحتفل بذكرى تأسيسه بمشاركة نيمار .. وعلي البليهي يقلل من المنافسين!
67 سنة من الأمجاد الكروية..
"سالم كان شجاعًا بهذا القرار!" .. محمد نور يدافع عن نجم الهلال ويؤكد: الأفضل في الوطن العربي
سالم الدوسري يتعرض لأشرس هجوم في مسيرته الكروية..
رغم أنباء جورج جيسوس .. "ابن الأهلي" الأقرب لخلافة روبرتو مانشيني في منتخب السعودية!
نتائج السعودية تراجعت في تصفيات كأس العالم 2026..
"مشكلة النصر في تواجد الهلال!" .. كاسترو يتحدث عن قرار إقالته ويحدد شرط استمرار نجاح رونالدو
النصر انتفض بعد إقالة كاسترو والتعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي..