أخبار الهلال اليوم | السوشيال ميديا تُغضب الجمهور من سعود عبد الحميد وزميله السابق، وجيسوس يُغير سياسته أمام الاستقلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 3 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 3 نوفمبر 2024.

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السنغالي يعلق على تعادل الهلال أمام النصر (1-1)..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البرازيلي يستغل تباعد مشاركاته مع الهلال لحضور الفعاليات المختلفة في الرياض..

لاعب هلالي جديد ينضم لسعود عبدالحميد في قائمة المغضوب عليهم من الجماهير بسبب تصرفاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي..

تعرف على قرار جيسوس الجديد

بعد اتهامه بالانحياز إلى الهلال..

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

GOAL

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

بعد التعادل في ديربي الرياض..

خطوة واحدة وسيُصبح الجابر لاعبًا في النصر

ماذا يفعل سعود عبد الحميد؟

هل تم منع رئيس الهلال من دخول ملعب ديربي النصر؟