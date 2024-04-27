أخبار الهلال اليوم | "بنزيما أفضل من ميتروفيتش" .. ومفاجأة سعود عبد الحميد!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 27 أبريل 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت 27 أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أول الراحلين .. الهلال يبحث عن عرض للتخلص من لاعب أجنبي



بدأت تحركات إدارة نادي الهلال السعودي، لترتيب أولويات الفريق بشأن صفقات الميركاتو الصيفي المقبل. "

اقرأ التفاصيل

"



إعلامي سعودي: بنزيما أنسب لهجوم الهلال من ميتروفيتش!



أثار الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، جدلًا يبن جماهير الهلال والاتحاد بتغريدة تحدث فيها عن التدعيم المطلوب لهجوم الزعيم في كأس العالم للأندية 2025. "

اقرأ التفاصيل

"



ميتروفيتش في خطر .. روبن نيفيش يطّور سلاح الهلال المستفز للخصوم!



شهدت مباراة الهلال والفتح، التي حسمها الزعيم بنتيجة (3-1)، أمس الجمعة، تحسنًا واضحًا في نسبة تنفيذ لاعبي الفريق لركلات الجزاء. "

اقرأ التفاصيل

"



"تكفل بمصاريف عُمرته" .. المشجع السنغالي "باكو" يوجه رسالة شكر لنجم الهلال!



حرص المشجع السنغالي أليو باكو، على توجيه رسالة شكر إلى مواطنه كاليدو كوليبالي، لاعب نادي الهلال. "

اقرأ التفاصيل

"



"كيف تتجاهله؟" .. فلاتة يفتح النار على مدرب الأولمبي السعودي بسبب واعد الهلال!



استنكر الإعلامي السعودي عبد الله فلاتة، تجاهل مدرب المنتخب الأولمبي، سعد الشهري، استدعاء اللاعب الشاب محمد القحطاني، ضمن قائمة الأخضر المشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا. "

اقرأ التفاصيل

"



سعود عبد الحميد يفاجئ جماهير الهلال .. وتعليق مثير من نيمار!



واصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي تفاعله مع زملائه في الفريق، رغم غيابة عن المشاركة بالمباريات للإصابة. "

اقرأ التفاصيل

"



"مدرب الفتح شكك في قراره!".. حكم مباراة الهلال يقود قمة خليجية كبرى خلال 24 ساعة



يستعد الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروس، الذي أدار مباراة الهلال والفتح، في الجولة 29 من دوري روشن السعودي، لمواجهة خليجية كبرى، خلال 24 ساعة. "

اقرأ التفاصيل

"



جيسوس يكشف سر "إشارة الستة".. ويؤكد: بونو طلب التبديل أمام الفتح!



كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عن مفاجآت حول كواليس مباراة الفتح، التي انتهت بفوز الهلال بثلاثية، ليواصل ابتعاده في صدارة دوري روشن السعودي. "

اقرأ التفاصيل

"



SHAHID