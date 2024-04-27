ميتروفيتش في خطر .. روبن نيفيش يطّور سلاح الهلال المستفز للخصوم!

البرتغالي يسحب البساط بدقة 100%

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شهدت مباراة الهلال والفتح، التي حسمها الزعيم بنتيجة (3-1)، أمس الجمعة، تحسنًا واضحًا في نسبة تنفيذ لاعبي الفريق لركلات الجزاء.

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وسجل روبن نيفيش الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، كانت ركلة روبن نيفيش، هي الـ18 المحتسبة للهلال هذا الموسم، نجح لاعبو الزعيم في تسجيل 14 منها وأهدروا 4، بنسبة نجاح بلغت 78% تقريبًا.

وتتوزع الركلات الـ18 بالمناصفة على الدورين الأول والثاني من البطولة، بواقع 9 في كل منهما، علمًا بأن الهلال لا تزال لديه 6 مباريات متبقية في الدور الثاني.

ويتصدر الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال الغائب عن صفوف الفريق للإصابة، قائمة أكثر المسجلين لركلات الجزاء، حيث تصدى لـ11 ركلة من أصل 18 حصل عليها الفريق، سجل 9 بنجاح، وأضاع اثنتين.

ويأتي في المركز الثاني سالم الدوسري، الجناح الغائب للإصابة أيضًا، حيث نفذ 3 ركلات فسجل هدفين وأهدر واحدة، فيما تقدم نيفيز لتنفيذ ركلتين وأسكنهما الشباك بنجاح.

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ولعب المهاجم البرازيلي نيمار جونيور، الغائب للإصابة، ركلة جزاء واحدة فقط للهلال وأهدرها، بينما نجح زميله عبد الله الحمدان في إسكان الركلة الوحيدة التي تصدى لها بالشباك.

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