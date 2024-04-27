"كيف تتجاهله؟" .. فلاتة يفتح النار على مدرب الأولمبي السعودي بسبب واعد الهلال!

"الشهري يدفع ثمن الاختيارات غير الموفقة"

استنكر الإعلامي السعودي عبد الله فلاتة، تجاهل مدرب المنتخب الأولمبي، سعد الشهري، استدعاء اللاعب الشاب محمد القحطاني، ضمن قائمة الأخضر المشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وأضاع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تذكرة التأهل إلى أولمبياد "باريس 2024"، بعد خسارته أمام أوزبكستان بنتيجة (2-0)، أمس الجمعة على استاد خليفة الدولي بقطر، ضمن منافسات ربع نهائي كأس آسيا.

وقال فلاتة، في حديثه خلال برنامج "أكشن مع وليد" على قناة "MBC Action": "أين محمد القحطاني من المنتخب الأولمبي، لاعب ممتاز وحيوي وسنه أقل من 23 عامًا، كيف لم يتم استدعائه في كأس آسيا".

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وأضاف: "كنا نتمنى أن نرى القحطاني ومصعب الجوير مع المنتخب الأولمبي في مباراة حاسمة مثل مواجهة أوزبكستان".

وتابع فلاتة: "ودعنا التصفيات المؤهلة للأولمبياد بسبب الاختيارات غير الموفقة من المدرب سعد الشهري، والنتيجة كانت خسارة قاسية".

وتصعد المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرةً إلى الأولمبياد، فيما يتعيَّن على صاحب المركز الرابع خوض الملحق الآسيوي الإفريقي ضد منتخب غينيا، صاحب المركز الرابع في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

في سياق آخر، هاجم فلاتة، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة، مؤكدًا أنه صاحب شخصية ضعيفة ولا يستطيع السيطرة على النجوم في فريقه، وقال: "جاياردو ليس لديه شخصية قوية ولا يتجرأ مثلًا أن يضع عبد الرزاق حمد الله أو كريم بنزيما على دكة البدلاء".