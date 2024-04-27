إعلامي سعودي: بنزيما أنسب لهجوم الهلال من ميتروفيتش!

ترشيح يثير الجدل قبل مونديال الأندية

أثار الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، جدلًا يبن جماهير الهلال والاتحاد بتغريدة تحدث فيها عن التدعيم المطلوب لهجوم الزعيم في كأس العالم للأندية 2025.

وتأكدت مشاركة الهلال السعودي في النسخة الجديدة من مونديال الأندية، والتي تقام في العام المقبل بمشاركة 32 ناديًا من مختلف أنحاء العالم.

وقال المريسل في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "X" (تويتر سابقًا): "نصيحة لشركة الهلال، ميتروفيتش لن يكون المهاجم المناسب في كأس العالم 2025".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "بنزيما خيار مناسب جدًا، إذا لم يكن هناك مهاجم متاح بدلًا من ميتروفيتش".

وتسببت هذه التغريدة في جدل واسع بين جماهير الهلال والاتحاد، حيث اعترض عدد كبير من أنصار العميد على هذا الترشيح، بينما رحب فريق آخر يرغب في التخلص من كريم بنزيما، لكثرة إصاباته وتواضع مستواه منذ انضمامه للنمور.

في المقابل، ذهب فريق آخر من جماهير الهلال إلى قبول هذا المقترح، زاعمين أن انتقال بنزيما للزعيم سيجعله يحصل على حرية أكبر وعوامل مساعدة في الملعب من زملائه تساعده على التهديف مثلما كان في ريال مدريد.

يذكر أن ميتروفيتش انضم للهلال مطلع الموسم الجاري، واستطاع أن يسجل33 هدفًا ويقدم 8 تمريرات حاسمة في 36 مباراة بمختلف البطولات، فيما لعب بنزيما 29 مباراة مع الاتحاد سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 8 فرص محققة لزملائه.