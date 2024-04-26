جيسوس يكشف سر "إشارة الستة".. ويؤكد: بونو طلب التبديل أمام الفتح!

ماذا قال مدرب الهلال بعد مباراة الفتح؟

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كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عن مفاجآت حول كواليس مباراة الفتح، التي انتهت بفوز الهلال بثلاثية، ليواصل ابتعاده في صدارة دوري روشن السعودي.

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الهلال نجح في قلب الطاولة على الفتح، بعد تأخره بهدف، ليفوز بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري السعودي.

وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه أشار إلى الرقم 6 بعد اللقاء، لأنه يقصد بأن الهلال أمامه 6 مباريات حتى نهاية الموسم، ويجب الفوز بها جميعًا.

ونوه مدرب الهلال إلى طلب حارس المرمى المغربي ياسين بونو، منه التبديل بين شوطي المباراة؛ حيث كان يعاني من الإنفلونزا خلال الأيام الماضية، فيما طلب جيسوس منه التضحية بمواصلة اللعب خلال الشوط الثاني، حتى لا يخسر أحد التبديلات.

وأضاف جيسوس أنه كان يتوقع صعوبة مباراة الفتح، لأن المنافس فريق منظم، كما أن الهلال لعب مباراة قبل يومين، وكان يخشى ألا يكون الآداء على المستوى المطلوب، منوهًا بأنه رأى الدفع بالثلاثي صالح الشهري وعبد الله الحمدان ومحمد القحطاني، خلال الشوط الثاني، لأن الفريق كان يحتاج لحلول هجومية بعد غيابه عن التسجيل، كما أشاد بآداء القحطاني، قائلًا إنه قدم الإضافة المطلوبة، في ظل غياب الثنائي سالم الدوسري ومالكوم.

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ويواصل الهلال رقمه القياسي كأول فريق يصل إلى 80 نقطة، في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، ليبتعد في صدارة المسابقة، بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف، بينما تجمد رصيد الفتح عند 40 نقطة، في المركز السابع.

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