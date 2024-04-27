سعود عبد الحميد يفاجئ جماهير الهلال .. وتعليق مثير من نيمار!

تفاعل معتاد من النجم البرازيلي

واصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي تفاعله مع زملائه في الفريق، رغم غيابة عن المشاركة بالمباريات للإصابة.

وانضم نيمار إلى الهلال مطلع الموسم الجاري، لكنه لم يشارك سوى في 5 مباريات فقط سجل خلالها هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر سعود عبد الحميد، ظهير الهلال، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، ضمن جلسة تصوير خضع لها مع إحدى المجلات العالمية.

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وكان سعود يرتدي خلال جلسة التصوير زيًا مميزًا، في مشهد غير معتاد لدى جماهير الهلال من المدافع صاحب الـ24 عامًا.

وكان النجم البرازيلي نيمار أول المعلقين على صور زميله سعود، حيث كتب له: "أفضل مودل"، وهي الصور التي انتشرت على نطاق واسع بين الجماهير الهلالية.

وتترقب جماهير الهلال عودة نيمار إلى الفريق في الموسم المقبل، حيث أكدت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن الفريق الطبي للنجم البرازيلي حدد موعد عودته خلال الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين، من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية.