أخبار الهلال اليوم | الشباب يُحدد سعر متعب الحربي، وكواليس اجتماع "التوثيق" المثيرة!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 24 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 24 يوليو 2024.

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماذا حدث في اجتماع توثيق البطولات السعودية؟..

اللاعب نشر القلق بين الجماهير الأهلاوية..

جديد مشروع توثيق البطولات السعودية..

حسم مستقبل أحد أهداف السعودية..

ضربة مقلقة للنادي الأهلي قبل الموسم الجديد..

واحدة من أهم الصفقات المحلية..

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الهلال للموسم الجديد 2024-2025، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟