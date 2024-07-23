بعد إصابته في معسكر الأهلي .. الكشف عن حالة فراس البريكان وفرص لحاقه بكلاسيكو الهلال

اللاعب نشر القلق بين الجماهير الأهلاوية..

"هل سيلحق بكلاسيكو الهلال؟!".. سؤال طرحه الآلاف من عشاق النادي الأهلي السعودي، بعد الإعلان عن إصابة فراس البريكان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

البريكان تعرض للإصابة في مباراة الأهلي "الودية" أمام بلاو فايس النمساوي، مساء اليوم الثلاثاء؛ حيث أكدت بعض التقارير على أنها قوية، مع "مخاوف" من غيابه عن كلاسيكو الهلال، يوم 13 أغسطس القادم، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025.

لكن.. الإعلامي الرياضي الأهلاوي وليد سعيد، طمأن جماهير الفريق الأول بقلعة الراقي؛ بشأن "الحالة الصحية" للمهاجم الدولي الشاب، بعد إصابته التي أثارت القلق.

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سعيد أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن إصابة فراس البريكان البالغ من العمر 24 سنة، "خفيفة" ولا تدعو للقلق أبدًا.

وكشف الإعلامي الرياضي عن أن البريكان، أصيب على مستوى العضلة الأمامية للفخذ؛ وسوف يعود منها بعد أيام قليلة؛ وبالتالي.. تتأكد مشاركته في كلاسيكو الأهلي والهلال.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعسكر في النمسا حاليًا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد؛ حيث انتصر وديًا على أوبيشت المجري (1-0)، قبل أن يضرب بلاو فايس، بثلاثة أهداف مقابل واحد.