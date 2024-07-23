قلق كبير .. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل "سوبر" الهلال

ضربة مقلقة للنادي الأهلي قبل الموسم الجديد..

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، ضربة مقلقة؛ ضمن استعداداته للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الأهلي يستعد لموسم رياضي شاق في 2024-2025؛ بعد ضمانه المشاركة في بطولتي "النخبة الآسيوية والسوبر السعودي"، إلى جانب دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، تعرض النجم الدولي السعودي فراس البريكان، مهاجم الفريق الأهلاوي، لـ"إصابة قوية" خلال المباراة الودية أمام بلاو فايس لينز النمساوي، مساء اليوم الثلاثاء.

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الصحيفة كشفت عن أن الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، قام بـ"استبدال" البريكان في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، من المباراة التي أقيمت على هامش معسكر الفريق الإعدادي في النمسا.

وأعلنت الصحيفة خضوع المهاجم الدولي السعودي، لـ"فحوصات طبية" في الساعات القليلة القادمة؛ للتعرف على حجم إصابته ومدة غيابه عن الملاعب، خاصة مع تبقي أيام قليلة على الكلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي سيفتتح موسمه في 2024-2025، بكلاسيكو كبير أمام عملاق الرياض الهلال، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.