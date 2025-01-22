أخبار الهلال اليوم | تطورات تجديد عقد محمد كنو، وموعد عودة ألكسندر ميتروفيتش للملاعب

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 22 يناير 2025
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
"موعد عودة ميتروفيتش وطبيعة إصابة كوليبالي" .. جيسوس يعلنها: صفقة كايو سيزار ترد على المشككين!
الهلال حسم صفقته الشتوية الأولى وسط معاناة مع الإصابات..
الموضوع يُستكمل بالأسفل
"سنقول له وداعًا إذا حدث هذا!" .. رسالة حاسمة من ريال مدريد إلى السعودية في صفقة فينيسيوس
اللاعب يرتبط بعقد مع الريال حتى 30 يونيو 2027..
"الاتحاديون أيقظوا الوحش ولا خوف إذا رحل ميتروفيتش" .. الهلال يكتب تاريخًا مرعبًا من بوابة الوحدة
الهلال يعود بالوجه الحقيقي المرعب..
جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
خاص | "كان هناك اختلاف كبير" .. الهلال يكشف تطورات تجديد عقد كنو وسط تهديدات الأهلي
اللاعب مطلوب بشدة من الأهلي مع دخوله الفترة الحرة..
"لن أتردد في بيعه بهذا الرقم".. أسطورة ليفربول يوجه رسالة إلى الهلال بخصوص داروين نونيز
يعتبره من العناصر الهامة للريدز
"جددوا لصاحب الـ4 عيون وموهبة النصر دخل التاريخ بطريقة فريدة!" .. تحية للخليج الذي صمد ضد العالمي
النصر يحصل على 3 نقاط بصعوبة..
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...