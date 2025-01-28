أخبار الهلال اليوم | هجوم حاد على جيسوس بسبب تمبكتي، والمبلغ "الصغير" الذي تنازل عنه نيمار لفسخ عقده

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 28 يناير 2025
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لم يتنازل عن الـ65 مليون دولار .. الكشف عن المبلغ "المفاجئ" الذي ضحى به نيمار للرحيل عن الهلال
النجم البرازيلي كتب فصل النهاية لقصته في الدوري السعودي
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"البليهي كارثة دفاعية" .. هجوم حاد على جورج جيسوس واتهامه بالتقليل من حسان تمبكتي
تصريحات المدرب الأخيرة فتحت عليه النار
صدمة للأهلي، انتقال مؤقت وأرقام مرعبة .. تفاصيل مثيرة من العرض السعودي الجديد لضم فينيسيوس
مفاجأة في النادي السعودي الذي قد ينضم له
"أسوأ مؤتمر لجورج جيسوس" .. صحفي يكشف كواليس الحوار الذي أغضب مدرب الهلال منه
مؤتمر جيسوس بعد الهزيمة أمام القادسية شهد شبه مشادة مع أحد الصحفيين..
موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الأخدود في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
البرازيلي يغادر الهلال كما انضم له!
"مشكلة نيمار إدارية وهذا عيب تمبكتي الذي تنتقدوني لأجله!" .. جيسوس ينفعل على الإعلام بسبب ثنائي الهلال
جيسوس خسر للمرة الثانية في الدوري مع الهلال..
"تفسير الحكم غريب وحالة الهلال تشبه ما حدث مع النصر" .. خبير تحكيمي يؤكد تعرض الزعيم للظلم أمام القادسية
لقطتان جدليتان في مواجهة القادسية والهلال..
فيديو | بسبب العويس .. ختام مواجهة الهلال والقادسية "ليس مسكًا" وجيسوس يتدخل برد فعل مفاجئ!
الهلال هُزم والنهاية بعيدة عن الروح الرياضية..
"الهلال يدفع ثمن معركة تمبكتي ويفشل في استغلال جُبن منافسه" .. القادسية كتب التاريخ وأعاد الحياة للدوري
الهلال يسقط للمرة الثانية في الدوري..