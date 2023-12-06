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أخبار الهلال اليوم | التفاوض مع نجم الاتحاد، وتطور ملفت في مستقبل البليهي

تامر أبو سيدو
Ali Albulayhi Hilal Otavio Nassr 2023-2024Getty
الهلالدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 6 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 6 ديسمبر 2023

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