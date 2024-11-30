أخبار النصر اليوم | موقف محمد سيماكان من كلاسيكو الاتحاد .. وستيفانو بيولي يحدد أول الراحلين

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.

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"الكشف عن فريقه المحتمل في السعودية!" .. كواليس محادثات كيفين دي بروينه مع مانشستر سيتي

أجرى النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، "محادثات" مع إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ من أجل حسم مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم، بشكل نهائي. "اقرأ التفاصيل"

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"أسقط تاليسكا ودخل قائمة الأساطير الخمسة في النصر" .. كريستيانو رونالدو "البلنتاوي" يستعيد شبابه ضد ضمك

بمرور الأيام؛ يبدو أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، "يصغر" في السن ولا يكبر أبدًا؛ على الرغم من وصوله إلى عمر الـ39. "اقرأ التفاصيل"

قبل كلاسيكو الاتحاد .. محمد سيماكان يقلق جماهير النصر بإصابة "أقوى من مباراة الغرافة"

تسود حالة من القلق، بين جماهير نادي النصر، حول الإصابة التي تعرض لها الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق الكرة، خلال مشاركته في مباراة ضمك، في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"انتظروا جدل ساديو ماني واكتشاف الموسم يبدع أمام ضمك!" .. نسخة فينيسيوس جونيور "المغشوشة" تظهر في النصر

"لا مجال لإهدار المزيد من النقاط".. بهذا الشعار؛ دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مواجهته ضد ضمك، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

لم نفكر في الاتحاد .. بيولي متفائل بـ"إهدار فرص النصر" ويحسم موقف سيماكان من الكلاسيكو

أكد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، أن مواجهة ضمك لم تكن سهلة، حيث كان المنافس فريقًا منظمًا، مضيفًا أن فريقه لم يلجأ إلى اللعب على المرتدات، وتحكم في المباراة، وكانت خطوطه متقاربة. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "قام بحماية طفل بطريقة رائعة ووجه رسالة إلى جماهير النصر" .. أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد الفوز على ضمك

قدّم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أداءً رائعًا ضد ضمك؛ ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، للفوز بهدفين مقابل لا شيء، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

فنربخشه يحسمها رسميًا .. حقيقة التعاقد مع أندرسون تاليسكا من النصر في الشتوية

كشف أكون إليكالي، نائب رئيس فنربخشه التركي، عن موقف ناديه من التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم فريق النصر السعودي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025". "اقرأ التفاصيل"

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اختيار كريستيانو رونالدو صعب .. علي الحبسي يعلن التصويت لـ"لاعب دوري روشن" في جائزة الفيفا

أعلن أسطورة الكرة العُمانية، علي الحبسي، عن رأيه إزاء ترشح 4 لاعبين من دوري روشن السعودي، للمنافسة على جوائز The Best، المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للأفضل حول العالم، خلال عام 2024. "اقرأ التفاصيل"

"أعطى الضوء الأخضر للإدارة" .. ستيفانو بيولي يحدد أول الراحلين عن النصر في الشتوية

وافق الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر السعودي، على "رحيل" أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025". "اقرأ التفاصيل"

فيديو | كريستيانو رونالدو يلبي طلب مدرب ضمك ومشجع الهلال

تجاوز تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، على الجماهير السعودية وامتد إلى لاعبي المنافسين والمدربين، وكان آخرهم الروماني كوزمين كونترا، مدرب ضمك. "اقرأ التفاصيل"

بعد تصريح بيولي .. الكشف عن موقف محمد سيماكان من موقعة الاتحاد في الدوري السعودي

تلقى ستيفانو بيولي، مدرب النصر أنباءً سارة من معسكر الفريق، بعد انتهائه من مباراة ضمك في الدوري السعودي، فيما يتعلق بالحالة الطبية للمدافع الفرنسي محمد سيماكان. "اقرأ التفاصيل"