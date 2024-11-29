فيديو | "قام بحماية طفل بطريقة رائعة!" .. كريستيانو رونالدو يطمئن جماهير النصر ويتحدى المنافسين بـ"كلمة واحدة"

رونالدو يواصل تسجيل الأهداف مع الفريق النصراوي..

قدّم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أداءً رائعًا ضد ضمك؛ ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، للفوز بهدفين مقابل لا شيء، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ثنائية النصر في ضمك سجلهما رونالدو بنفسه؛ حيث جاء الأول في الدقيقة 17 من "ركلة جزاء"، بينما ضاعف النتيجة بتسديدة من داخل منطقة الـ18، بعد تمريرة أكثر من رائعة من الجناح عبدالرحمن غريب.

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وبعد نهاية المباراة.. انتشر مقطع فيديو يظهر طفلًا؛ وهو يقتحم أرضية ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، لـ"السلام" على الأسطورة البرتغالية والتقاط صورة معه؛ وسط ملاحقة أحد رجال الأمن له.

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رونالدو أوقف رجل الأمن قبل أن "يمسك" بهذا المشجع الصغير؛ حيث "ضم" الطفل إليه والتقط صورة تذكارية معه؛ في مشهد يظهر الروح الرائعة التي يتمتع بها الأسطورة البرتغالية.

وعلى جانب آخر.. حرص كريستيانو رونالدو على توجيه "رسالة" إلى جماهير نادي النصر؛ بعد الفوز المقنع على ضمك، وتحقيق 3 نقاط غالية، في صراع التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

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رونالدو كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد نهاية مباراة النصر وضمك، مساء اليوم الجمعة: "3 نقاط وهدفان.. نحن نستمر".

وبكلمة واحدة فقط هي "نستمر"؛ يكون كريستيانو قد طمأن جماهير النصر وتحدى الأندية المنافسية؛ بأن العالمي لا يزال يواصل القتل، ولن يرفع راية الاستسلام بسهولة.

جدير بالذكر أن النصر وصل إلى النقطة 25، في المركز "الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ وبفارق 3 نقاط عن الهلال "الوصيف"، و5 نقاط عن الاتحاد "المتصدر"، واللذين سيلعبا غدًا السبت، في الجولة 12 أيضًا.