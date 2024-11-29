قبل كلاسيكو الاتحاد .. محمد سيماكان يقلق جماهير النصر بإصابة "أقوى من مباراة الغرافة"

قد لا يلحق بكلاسيكو الاتحاد والنصر..

تسود حالة من القلق، بين جماهير نادي النصر، حول الإصابة التي تعرض لها الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق الكرة، خلال مشاركته في مباراة ضمك، في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

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وعاد النصر لطريق الانتصارات في دوري روشن، بعد خسارته أمام القادسية بنتيجة (1-2)، في الجولة الماضية، ليحقق انتصارًا ثمينًا على ضمك بنتيجة (2-0)، على ملعب الأول بارك، حيث وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على ثنائية اللقاء.

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وأعاد عبد السلام الشمري، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، تغريدة حول إصابة سيماكان، والذي تعرض للإصابة مرتين خلال اللقاء، الأولى بعد تدخل متهور وعنيف، والثانية كان يشتكي خلالها في الساق، ليخرج مصابًا في الدقيقة 68.

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وبالنظر إلى طريقة الإصابة، فإن سيماكان يعاني من كدمة قوية في الساق الأيسر، لتصبح مدة غيابه في أفضل الأحوال بين 1-7 أيام، وقد تصل في أسوأ الأحوال، لفترة بين 2-6 أسابيع.

وكان سيماكان قد أثار قلق الجماهير النصراوية - أيضًا - في المباراة الماضية أمام الغرافة القطري، في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن تطمئن الجماهير بأن اللاعب كان يعاني من كدمة بسيطة لا تمنعه من خوض لقاء ضمك.

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وتأتي إصابة سيماكان قبل مباراة القمة بين الاتحاد والنصر، المقررة يوم الجمعة المُقبلة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن، علمًا بأن الاتحاد يتصدر جدول المسابقة، بـ30 نقطة، فيما رفع النصر رصيده إلى 25 نقطة، في المركز الثالث.