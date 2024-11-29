"تحديد فريقه في السعودية!" .. كواليس محادثات كيفين دي بروينه مع إدارة مانشستر سيتي

اللاعب أحد أهم أهداف السعودية منذ 2023..

أجرى النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، "محادثات" مع مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ من أجل حسم مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم، بشكل نهائي.

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دي بروينه البالغ من العمر 33 سنة، يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى 30 يونيو من عام 2025؛ بعد أن انضم إليه في صيف 2015، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولفسبورج الألماني.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي دافيد أورنستين، مساء اليوم الجمعة، إعطاء إدارة السيتزنس "الحرية" إلى النجم البلجيكي؛ سواء للاستمرار مع الفريق الأول وتجديد عقده، أو الانتقال إلى أي نادٍ آخر.

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أورنستين أوضح عبر صحيفة "ذا أتلتيك"، أن مسؤولي مانشستر سيتي جهزوا عقدًا لمدة موسم رياضي واحد فقط، حتى 30 يونيو من عام 2026، لتقديمه إلى كيفين دي بروينه؛ حال قرر البقاء في صفوف الفريق الأول.

أما حال قرر للاعب الرحيل.. أشار الإعلامي الرياضي إلى "احتمالين" لا ثالث لهما أمام دي بروينه؛ وهما: الانتقال للدوري الأمريكي، أو الانضمام إلى كتيبة النجوم العالمين في الملاعب السعودية.

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وكشف دافيد أورنستين عن أن نجم مانشستر سيتي، إذا قرر الذهاب إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الميركاتو الصيفي القادم "2025"؛ فإنه سيوقع مع النصر أو النادي الأهلي فقط.

جدير بالذكر أن كيفين دي بروينه، سجل 103 أهداف وصنع 170 آخرين، خلال 392 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر ستي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.