اختيار كريستيانو رونالدو صعب .. علي الحبسي يعلن التصويت لـ"لاعب دوري روشن" في جائزة الفيفا

بعد ترشيح رباعي دوري روشن لجائزة الفيفا..

أعلن أسطورة الكرة العُمانية، علي الحبسي، عن رأيه إزاء ترشح 4 لاعبين من دوري روشن السعودي، للمنافسة على جوائز The Best، المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للأفضل حول العالم، خلال عام 2024.

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وتواجد الرباعي كريستيانو رونالدو وإيميريك لابورت (النصر)، ياسين بونو (الهلال)، بيير أوباميانج (القادسية)، في قائمة المرشحين لتشكيل أفضل 11 لاعبًا في العالم، حيث تواجد بونو في مركز حراسة المرمى، ولابورت في الدفاع، ورونالدو وأوباميانج في الهجوم.

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وقال الحبسي، عبر برنامج "دورينا غير"، إنه منح صوته إلى ياسين بونو، في قائمة المرشحين لأفضل حارس مرمى، ضمن تشكيل الفيفا، فيما تم سؤاله بشأن رأيه في لاعبي دوري روشن الآخرين، المرشحين للجائزة، لينوه بأنه سيتجه أيضًا نحو اختيار كريستيانو رونالدو، رغم أن اختيار المهاجمين صعب في تلك الفترة.

وأوضح حارس مرمى الهلال الأسبق، بأن هناك تصويتًا من قِبل اللاعبين والصحفيين، وكذلك قادة المنتخبات الوطنية حول العالم، مضيفًا أن جائزة الفيفا قد تكون أكثر دقة من جائزة الكرة الذهبية، المقدمة من فرانس فوتبول.

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وفي هذا السياق، قال المدرب الوطني خالد العطوي، إن جودة اللاعبين الأجانب أصبحت عالية، وبات وجود هذه النماذج فرصة للسعوديين من أجل الاستفادة منهم، وسيعطي الأندية حافزًا أكبر بشأن الاستقطابات العالمية في الموسم المُقبل، فيما قال المدرب سعد الشهري إن وجود رباعي دوري روشن في جوائز الفيفا، يؤكد أن الدوري يسير بخطى مميزة، ويخطط بشكل جيد.

وقرر اتحاد الفيفا، منح الفرصة للتصويت حول فئات الجائزة، للجمهور الذي سيلعب دورًا رئيسًا في اختيار الفائزين والفائزات، وخاصة جائزة المشجعين، التي سيعود اختيار الفائز بها إلى الجمهور بشكل كامل، فيما تتولى لجنة الفيفا لخبراء كرة القدم، لاختيار الفائز بجائزة اللعب النظيف، أما عن جائزتي بوشكاش ومارتا لأفضل هدف للرجال والسيدات، فسيكون التصويت بالتساوي بين الجمهور ولجنة من أساطير الفيفا.

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وعن تشكيل الفيفا لأفضل 11 لاعبًا في العالم، فإن القائمة تضم 77 مرشحًا ومرشحة، بواقع 11 في حراسة المرمى، و22 في الدفاع، ومثلهم في الوسط والهجوم، وسيكون التوزيع بالتساوي بين الجمهور ولجنة من الخبراء، علمًا بأن باب التصويت سيُغلق في العاشرة من ديسمبر المُقبل.