"أعطى الضوء الأخضر للإدارة" .. ستيفانو بيولي يحدد أول الراحلين عن النصر في الشتوية

هذا أول لاعب نصراوي يعطي بيولي قراره بشأن مستقبله!

وافق الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر السعودي، على "رحيل" أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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بيولي البالغ من العمر 59 سنة، تولى القيادة الفنية لنادي النصر في سبتمبر 2024، خلفًا للبرتغالي "المقال" لويس كاسترو؛ محققًا 11 فوزًا مقابل تعادلين ومثلهما في الهزائم، خلال 15 مباراة رسمية - حتى الآن -.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء يوم الجمعة، أعطى بيولي "الضوء الأخضر" إلى الإدارة النصراوية؛ من أجل بيع عقد متوسط الميدان عبدالمجيد الصليهم أو إعارته، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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الصحيفة كشفت عن أن الصليهم البالغ من العمر 30 سنة، خرج من الحسابات الفنية للمدرب الإيطالي؛ حيث لم يعد يعتمد عليه سواء في "التشكيل الأساسي" أو حتى كـ"بديل".

وانضم متوسط الميدان المخضرم إلى النصر، في صيف عام 2020، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي؛ حيث يرتبط بعقد مع قلعة العالمي، حتى 30 يونيو 2026.

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جدير بالذكر أن عبدالمجيد الصليهم لعب 107 مباريات مع النصر، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا 7 أهداف وصانعًا 5 آخرين، مع التتويج بلقب السوبر السعودي 2021، وبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.