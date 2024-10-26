أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو يبحث عن مشجع .. وسباق للتعاقد مع بول بوجبا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 26 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 26 أكتوبر 2024.

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"ماجد عبد الله عقدة الهلاليين" .. إشادة بأسطورة النصر ولاعب مفاجئ يتفوق على سامي الجابر تاريخيًا!

أكد الناقد الرياضي خالد البدر، أن ماجد عبد الله هو أسطورة الكرة السعودية، وليس لفريق النصر فقط، واصفًا إياه بأنه عقدة للهلاليين. "اقرأ التفاصيل"

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"أي معلومة تفيد" .. كريستيانو رونالدو يطالب بالعثور على مشجع انهار باكيًا بسببه!

قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، مبادرة طيبة، تجاه أحد المشجعين، الذي طالب بالبحث عنه. "اقرأ التفاصيل"

"لا يستطيع المنافسة بالمحليين وهذا ما أثبته غياب كريستيانو رونالدو أمام الخلود!" .. النصر ليس مثل الهلال وعذاب نور الدين زكري مستمر

"لم يخسر ولكنه لم يفز أيضًا".. الحديث هُنا عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الذي نجا بإعجوبة من الهزيمة أمام الخلود، مساء اليوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

"فترة صعبة" .. ستيفانو بيولي يرد على إصابة لابورت ومفاجأة الظهير الأيسر أمام الخلود

أكد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، أن الفريق يعيش فترة صعبة، في ظل ضغط المباريات، إلا أن الفريق يمتلك الموارد للاستعداد بأفضل الطرق. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "أعلم أبنائي ألا يضيعوا الوقت!" .. نور الدين زكري ينفعل على الحكم ويتهمه بمساعدة النصر أمام الخلود

خرج الجزائري نور الدين زكري، المدير الفني لنادي الخلود، عن شعوره؛ بعد إطلاق حكم مباراة فريقه أمام النصر، مساء اليوم الجمعة، صافرة النهاية. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

خاص | صديق كريستيانو رونالدو يتحدث عن موعد اعتزاله .. وحقيقة اقتحام نجم النصر "عالم هوليوود"!

تحدث النجم الإنجليزي ويس براون، صديق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، وزميله السابق في صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، عن موعد "اعتزال" الأخير عالم الساحرة المستديرة. "اقرأ التفاصيل"

"قرار من وحي الخيال والآن فهمت نور الدين زكري!" .. رئيس الخلود: النصر لا يفوز إلا بركلات الجزاء

فتح محمد الخليفة، رئيس مجلس إدارة نادي الخلود السعودي، "النار" على حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام النصر، مساء اليوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

النصر يتصدر سباقًا شرسًا للجمع بين بول بوجبا وكريستيانو رونالدو من جديد

يدرس الفرنسي بول بوجبا، لاعب يوفنتوس، عدة خيارات متاحة أمامه، من أجل بدء مرحلة جديدة في حياته المهنية بعد تخطي فترة إيقافه عن ممارسة كرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

"اللهم قوي إيمانك" .. تعليق ساخر من وليد الفراج على "تعويض النصر" بركلات الجزاء

فتح الإعلامي السعودي وليد الفراج، ملف ركلات الجزاء التي تحصل عليها أندية الدوري السعودي والتي دائمًا ما تثير الجدل بين الجماهير. "اقرأ التفاصيل"

"إذا هزمهم الهلال يقولون تحكيم!".. خالد الدلاك يفتح النار على النصر والأهلي

ألقى الإعلامي السعودي خالد الدلاك سهامه نحو كل من النصر والأهلي بعد التعادلين المخيبين لآمال جماهيرهما أمام كل من الخلود والأخدود على الترتيب. "اقرأ التفاصيل"

بعد إصابته ضد الخلود .. إيميريك لابورت يحسم موقفه من المشاركة ضد الهلال بديربي الرياض

حسم المدافع الإسباني إيميريك لابورت مدافع نادي النصر، مصيره من المشاركة في ديربي الرياض أمام الهلال، بعدما تعرض للإصابة في مباراة الخلود. "اقرأ التفاصيل"