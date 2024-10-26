النصر يتصدر سباقًا شرسًا للجمع بين بول بوجبا وكريستيانو رونالدو من جديد

العرض الفرنسي يأتي في المرتبة الثالثة

يدرس الفرنسي بول بوجبا، لاعب يوفنتوس، عدة خيارات متاحة أمامه، من أجل بدء مرحلة جديدة في حياته المهنية بعد تخطي فترة إيقافه عن ممارسة كرة القدم.

ومن المنتظر أن يعود النجم الفرنسي إلى التدريبات في يناير المقبل، على أن يعود للمشاركة في المباريات، بداية من مارس 2025، بعد تخفيض عقوبة إيقافه بسبب المنشطات إلى 18 شهرًا، بدلًا من 4 سنوات، من قبل محكمة التحكيم الرياضية.

ويرتبط بوجبا، مع الفريق الإيطالي بعقد ينتهي في صيف 2026، إلا أن النجم الفرنسي، قد أكد أنه يطمح لخوض تجربة جديدة، ويفضل فسخ عقده مع فريقه بعد نهاية عقوبته.

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ووفقًا لشبكة "TEAMtalk"، فإن الدوري السعودي للمحترفين هو الوجهة الأكثر ترجيحًا لبوجبا، وتحديدًا نادي النصر الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأكدت الشبكة أن نادي النصر يدرس إرسال عرض عقد مغرٍ إلى بوجبا، حيث يعتبره من النجوم الذين سيضيفون الكثير للدوري السعودي، وسيدخلون في مفاوضات جادة معه، رغم تلقيه عرض آخر من لوس أنجلوس إف سي الأمريكي.

ولعب بوجبا إلى جانب رونالدو خلال موسم 2021-22 في مانشستر يونايتد وكان للثنائي علاقة وثيقة في أولد ترافورد، والتي قد تلعب دورًا مؤثرًا في موافقة لاعب الوسط الفرنسي على العرض النصراوي.

وأوضحت "TEAMtalk"، أن بوجبا لديه أيضًا خيارات أخرى منها اللعب في مارسيليا الفرنسي، حيث يريد المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي الاستعانة بخدماته، لكن الفريق الفرنسي لا يزال خلف النصر ولوس أنجلوس إف سي الأمريكي في السباق.