خاص | صديق كريستيانو رونالدو يتحدث عن موعد اعتزاله .. وحقيقة اقتحام نجم النصر "عالم هوليوود"!

رونالدو لا يزال يكتب التاريخ في عالم الساحرة المستديرة..

تحدث النجم الإنجليزي ويس براون، صديق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، وزميله السابق في صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، عن موعد "اعتزال" الأخير عالم الساحرة المستديرة.

براون "زامل" رونالدو في مانشستر يونايتد، في الفترة من 2003 إلى 2009؛ قبل أن ينتقل الأسطورة البرتغالية إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، والذي صنع معه تاريخًا مرصعًا بالإنجازات الفردية والجماعية.

وكشف براون في تصريحات خاصة للنسخة الإنجليزية من موقع "جول"، عن أن رونالدو لن يعتزل كرة القدم، في أي وقتٍ قريب؛ وذلك على الرغم من اقترابه من الـ40 عامًا.

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وأشار النجم الإنجليزي "المعتزل" إلى أن الأسطورة البرتغالية، يهتم بصحته ولياقته البدنية بشكل أكثر من رائع؛ حيث لا يزال قادرًا على المنافسة، وحسم العديد من المباريات.

وشدد ويس براون على أن كريستيانو رونالدو، سوف يعتزل لعب كرة القدم بشكل نهائي؛ عندما يشعر أنه "لم يعد مستمتعًا" مثلما كان يفعل دائمًا، وليس بسبب عامل السن.

وعن مشاريع كريستيانو المستقبلية، وإمكانية استثماره في نادي ريكسهام الويلزي، كـ"خطوة أولى" لدخول عالم التمثيل في السينما الأمريكية "هوليوود"؛ رد براون قائلًا: "لا أعلم!".

وأوضح نجم مانشستر يونايتد الأسبق أن رونالدو لا يفكر في أي شيء حاليًا؛ سوى الاستمتاع بلعب كرة القدم مع فريقه السعودي؛ مضيفًا: "عندما يحين وقت اعتزاله، سوف يبدأ في دراسة الخيارات المتاحة أمامه".

أنباء ترددت في وقتٍ سابق عن تفكير رونالدو، في الاستثمار بنادي ريكسهام، الذي يملك الممثل الكندي رايان رينولدز أسهمًا فيه؛ على أن يشارك بعدها الأسطورة البرتغالية، في بعض أفلام "هوليوود".

وأخيرًا.. أيّد براون دخول رونالدو عالم التدريب، بعد اعتزاله كرة القدم؛ معتبرًا أن هذا الأمر سيساعد على نقل خبراته إلى الجيل الجديد، وسيتيح له فرصة العودة إلى مانشستر يونايتد في يومٍ ما.

وكان رونالدو قد نفى سابقًا، فكرة دخوله عالم التدريب بعد الاعتزال، مؤكدًا على أنه من الصعب عليه أن يتعامل مع الجيل الحالي من اللاعبين، الذين أصبحوا لا يستمعون إلى التعليمات.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حتى 30 يونيو من عام 2025؛ حيث بدأت المفاوضات خلال الفترة الماضية، من أجل التجديد معه.