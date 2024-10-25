"قرار من وحي الخيال والآن فهمت نور الدين زكري!" .. رئيس الخلود: النصر لا يفوز إلا بركلات الجزاء

جدل "ركلة الجزاء" متواصل..

فتح محمد الخليفة، رئيس مجلس إدارة نادي الخلود السعودي، "النار" على حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام النصر، مساء اليوم الجمعة.

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النصر خطف تعادلًا قاتلًا أمام مستضيفه الخلود (3-3)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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هدف التعادل النصراوي جاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، عن طريق "ركلة جزاء"، نفذها النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بـ"نجاح"، داخل الشباك.

وعن ذلك يقول الخليفة في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الجمعة: "الآن فهمت مدربنا الجزائري نور الدين زكري.. النصر لا يفوز إلا عن طريق ركلات الجزاء".

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وأشار رئيس نادي الخلود إلى أن زكري، كان دائمًا ما يردد أنه لا يخسر من النصر، إلا من خلال ركلات الجزاء؛ مضيفًا: "لم أكن أهتم بكلامه وقتها، لأنه كان يدرب فرق أخرى، وعندما أصبح مدربنا رأيت هذا الأمر على أرض الواقع".

ووصف محمد الخليفة، "ركلة الجزاء" التي احتسبها حكم المباراة للنصر بـ"وحي من الخيال"، معتبرًا أن فريقه كان يستحق الحصول على الـ3 نقاط.

وسخر الخليفة من الطاقم التحكيمي الذي أدار المباراة، لافتًا إلى أن الأندية تدفع أموالًا ضخمة لجلب حكام نخبة؛ لكن.. اتحاد الكرة السعودي يقوم بإحضار حكام من جزر البلقان وبلغاريا، يتعلمون على حساب فرق المملكة.

جدير بالذكر أن الخلود رفع رصيده إلى النقطة السادسة، في "المركز الرابع عشر" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، بينما وصل النصر إلى النقطة 18 في "المركز الثالث".