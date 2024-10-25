"ماجد عبد الله عقدة الهلاليين" .. إشادة بأسطورة النصر ولاعب مفاجئ يتفوق على سامي الجابر تاريخيًا!

"الهلالي ينظر إلى ماجد عبدالله هكذا"

أكد الناقد الرياضي خالد البدر، أن ماجد عبد الله هو أسطورة الكرة السعودية، وليس لفريق النصر فقط، واصفًا إياه بأنه عقدة للهلاليين.

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وأوضح، عبر برنامج "الأول"، أن مشجعي الهلال لديهم عقدة، اسمها ماجد عبد الله، وفي الوقت الذي يراه فيه السعوديون رمزًا، فإن الهلالي يراه لاعب النصر، كونه سجل 20 هدفًا في الهلال، وكذلك الاتحاد.

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وأضاف "الهلال استقطب صالح النعيمة ويوسف الثنيان وقالوا عنهما أسطورة على ماجد عبد الله، ثم خرجا وقالا إن ماجد هو الأسطورة، وحاولوا صنع شخصية سامي الجابر، واجعل ماجد هو الأول، ثم أحضر 5 مقاعد بعده في سباق أفضل لاعب في تاريخ السعودية".

ونوه البدر بأنه يرى محمد جحفلي، مدافع الهلال السابق، والذي يحترف حاليًا في صفوف الخلود، يعد أسطورة الهلال عن سامي الجابر؛ موضحًا بأن جحفلي لعب كأس العالم مع منتخب السعودية، وشارك في مونديال الأندية، وهي بطولة لم يلعب فيها الجابر".

GOAL

وخاض المدافع محمد جحفلي، 216 مباراة مع الهلال، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، كما اشتهر بهدفه في مرمى النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعام 2015، والذي أنقذ فريقه من الخسارة، بتعادل مثير قاد الفريقين لركلات الترجيح، قبل أن ينتزع الهلال لقب أغلى الكؤوس.