"أي معلومة تفيد" .. كريستيانو رونالدو يطالب بالعثور على مشجع انهار باكيًا بسببه!

كريستيانو رونالدو لمتابعيه: اعثروا عليه!

قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، مبادرة طيبة، تجاه أحد المشجعين، الذي طالب بالبحث عنه.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وقرر الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر، استبعاد كريستيانو رونالدو، من مباراة الخلود، في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، من أجل إراحته، وذلك استعدادًا لثلاث مواجهات متتالية من العيار الثقيل، حيث يواجه النصر كلًا من التعاون في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم الهلال في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، والعين الإماراتي في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر كريستيانو مقطع فيديو، عبر منصة (إكس)، لمشجع مسنّ يلتقط صورة بالكاميرا الخاصة به، وهو ينهار باكيًا، مرددًا "رونالدو.. رونالدو"، ليوجه قائد النصر رسالة، مطالبًا بالعثور عليه وأن أي معلومة ستفيده بشأن ذلك الأمر.

GOAL

وكان رونالدو (39 عامًا)، قد نجح في بلوغ 907 هدف في مسيرته الكروية، ليخطو بقوة نحو تحقيق حلمه في الألف هدف، فيما تمكن كريستيانو من قيادة النصر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، للمرة الأولى في تاريخه، كما توج بجائزة هداف دوري روشن، في ختام الموسم الماضي، برصيد 35 هدفًا، ليصبح الأكثر تسجيلًا بموسم واحد في تاريخ الدوري السعودي.