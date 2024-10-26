"اللهم قوي إيمانك" .. تعليق ساخر من وليد الفراج على "تعويض النصر" بركلات الجزاء

العالمي الأكثر استفادة من ركلات الجزاء

فتح الإعلامي السعودي وليد الفراج، ملف ركلات الجزاء التي تحصل عليها أندية الدوري السعودي والتي دائمًا ما تثير الجدل بين الجماهير.

وتحصل النصر على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من مباراته الأخيرة أمام الخلود، ترجمها البرازيلي تاليسكا إلى هدف قاتل (3-3)، والذي منح العالمي نقطة تعادل غالية أمام فريق المدرب نور الدين بن زكري وأنقذه من فخ الخسارة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال وليد الفراج في برنامجه "أكشن مع وليد"، على فضائية "MBC أكشن": "لدينا إحصائية تقول أن النصر هو متصدر الأندية التي تحصل على ركلات جزاء، بعد مرور 7 جولات من دوري روشن، حيث أنه في آخر 5 مباريات حصل على ركلة واحدة في كل مباراة".

وأضاف: "لا نشكك في أحقية النصر بهذه الركلات، هذه لعبة قانونية، النصر استفاد من 5 ركلات، حيث حسمت له 4 انتصارات والخامسة تعادل بها أمام الخلود في وقت قاتل".

GOAL

وعلق الإعلامي السعودي هاني الداوود على هذه الإحصائية، قائلًا: "أتمنى من الله أن تزيد ركلات جزاء النصر الحقيقية، والفريق أمام الخلود شن هجمات قوية للغاية، لذلك جاءت ركلة الجزاء له على شكل تعويض".

هنا تدخل الإعلامي محمد فودة مقاطعًا: "ركلة الجزاء تعويض للنصر.. من الذي يعوضه؟"، ليرد الداوود: "أقصد التعويض من عند الله على مجهود لاعبي النصر"، وهنا تدخل وليد الفراج ليفض الاشتباك بتعليق ساخر: "اللهم قوي إيمانك".

جدير بالذكر أن الخلود رفع رصيده إلى النقطة السادسة، ليحتل المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما وصل النصر إلى النقطة 18 في المركز الثالث.