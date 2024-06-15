نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم السبت الموافق 15 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت الموافق الخامس عشر من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

"هدف النصر" .. أول رد على أنباء حسم الهلال صفقته الصيفية الأولى!

طوال الساعات الماضية، والأخبار كلها تشير إلى حسم نادي الهلال السعودي، أولى صفقاته الصيفية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025. (طالع التفاصيل)

بعد تخليد اسمه في كلاسيكو النصر .. لاعب الهلال ينتقل إلى الدرجة الثانية في السعودية!

أصبح نادي الهلال على موعد مع إعلان أحد اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل، في إطار قانون الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي يقتضي بتقليص قوائم أندية دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

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صورة | "عرض زواج على هامش يورو 2024" .. طفلة توجه رسالة خاصة إلى كريستيانو رونالدو

منذ اللحظة الأولى التي وضع فيها قدميه على الأراضي الألمانية، والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، يحظى باستقبال كبير وجنوني؛ سواء من الأطفال أو الشباب أو كبار السن. (طالع التفاصيل)

فيديو | "يلعب على الأموال ومنع زميله من استخدام الهاتف" .. سامي خضيرة يتحدث عن كريستيانو رونالدو

كشف النجم الدولي الألماني السابق سامي خضيرة، قصصًا مثيرة عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي. (طالع التفاصيل)

"الكرة في ملعب إدارة النصر" .. كاسترو يحسم مصير ساديو ماني في تقريره الفني!

استقر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، على مصير الدولي السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق، في المرحلة المُقبلة. (طالع التفاصيل)

"فيديو صادم" لنجم النصر السابق يحرجه أمام الجماهير .. واللاعب يرد!

ظهر أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي "سابقًا"، في مقطع فيديو صادم، خلال الساعات القليلة الماضية. (طالع التفاصيل)

"كأن ما يواجهه من خارجه لا يكفي" .. الدويش يطالب باستبعاد مسؤول النصر من أجل فيرناندو هييرو!

وجه الناقد الرياضي محمد الدويش، طلبًا إلى إدارة نادي النصر، باستبعاد الرئيس التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا، من التدخل في شؤون الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المُقبلة. (طالع التفاصيل)

رسالة مفاجئة من كريستيانو رونالدو بعد "الفوضى الألمانية" في تدريبات البرتغال

وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، رسالة إلى متابعيه؛ بعد "الفوضى" التي شهدتها تدريبات منتخب بلاده، في ألمانيا. (طالع التفاصيل)

مسلسل من 5 حلقات .. "نتفليكس" توثق ثورة النجوم في الدوري السعودي

تستعد منصة "نتفليكس" الترفيهية العالمية، لإطلاق مسلسل عن الدوري السعودي للمحترفين، بعد الموسم التاريخي الذي شهدته المسابقة في ظل استقطابه نخبة من ألمع نجوم كرة القدم حول العالم. (طالع التفاصيل)

الطريق مفروش أمام النصر .. تلميح إسباني ينسف أنباء الاتفاق بين ناتشو والاتحاد!

أصبحت صفقة انتقال النجم الإسباني ناتشو فيرنانديز، لاعب ريال مدريد، إلى الدوري السعودي محل جدل كبير. (طالع التفاصيل)

كريستيانو رونالدو يوسع دائرة استثماراته بمشروع جديد .. ويخطط لغزو الشرق الأوسط!

لا يتوقف نشاط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، داخل حدود ملاعب كرة القدم، لكنه يتجه يومًا بعد الآخر لتوسيع دائرة استثماراته التجارية. (طالع التفاصيل)

الداعم الأكبر للنصر يحسم موقفه من انتخاب قائمة إبراهيم المهيدب

في ظل ما يمتلكه من كتلة تصويتية ضخمة، يعتبر الأمير خالد بن فهد، العضو الذهبي وأكبر الداعمين لنادي النصر السعودي، من أهم المؤثرين على مسار الانتخابات على مقعد رئيس النادي في الانتخابات المقبلة. (طالع التفاصيل)

أبو الشامات يعلن موقفه بوضوح ويرد على عروض النصر والأهلي والاتحاد

استقر محمد أبو الشامات، لاعب القادسية، على وجهته المستقبلية، بعدما قرر الرحيل عن ناديه وقبول أحد العروض التي تلقاها من كبار الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

"انظروا إلى تجربة البريميرليج" .. التويجري يضغط على الأندية السعودية بسؤال محرج

طالب المدرب السعودي عبد الحكيم التويجري، إدارات الأندية السعودية بضرورة منح المدرب الوطني فرصة لإثبات ذاته، مشيرًا إلى أن التعاقد مع مدربين شباب لا يزال مبكرًا. (طالع التفاصيل)