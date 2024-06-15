أبو الشامات يعلن موقفه بوضوح ويرد على عروض النصر والأهلي والاتحاد

موهبة السعودية يرفض كل عروض التجديد للقادسية

استقر محمد أبو الشامات، لاعب القادسية، على وجهته المستقبلية، بعدما قرر الرحيل عن ناديه وقبول أحد العروض التي تلقاها من كبار الدوري السعودي.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن أبو الشامات تلقى عروضًا من النصر والاتحاد والأهلي، للانتقال إلى صفوف أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط أبو الشامات بعقد مع القادسية ينتهي في أكتوبر 2025، لكنه يفضل الرحيل عن ناديه وخوض الموسم المقبل مع فريقه الجديد، حيث رفض أكثر من عرضٍ للتجديد للقادسية بمزايا مالية إضافية لأنه يريد خوض تحدٍ جديد.

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وذكر الإعلامي الرياضي مصطفى الشيخي عبر منصة "X"، أن رغبة أبو الشامات هي الانتقال لصفوف فريقه الأسبق الأهلي، والذي يسعى بقوة للحصول على خدمات اللاعب الشاب خلال الموسم المقبل.

وساهم محمد أبو الشامات (21 عامًا) بشكل مباشر، في صعود القادسية إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث قدم أداءً مميزًا أجبر عمالقة الدوري على الدخول في مفاوضات مباشرة للحصول على خدماته.

يذكر أن أبو الشامات هو أحد أبناء النادي الأهلي، حيث نشأ في مراحل الفئات السنية بالنادي الأهلي، قبل أن يُصبح لاعبًا في القادسية عام 2021.